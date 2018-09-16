وظائف شاغرة بشركة مطارات الرياض
طرحت شركة مطارات الرياض بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية، عددًا من الفرص الوظيفية للتدريب على رأس العمل عبر برنامج ” تمهير” .
وأوضحت الشركة أن الوظائف المطلوبة هي:
مدير مشاريع – درجة البكالوريوس تخصص إدارة أعمال، نظم معلومات إدارية، علوم حاسب ،أو ما يعادلهم.
مدير مشاريع – درجة البكالوريوس، تخصص إدارة أعمال، نظم المعلومات الادارية، علوم او هندسة حاسب، هندسة برمجيات، أو ما يعادلهم.
مدير أمن – درجة البكالوريوس ،تخصص خدمات أمنية، إدارة عامة، نظم معلومات إدارية، لغات وترجمة،أو ما يعادلهم.
مهندس مدني عام – درجة البكالوريوس تخصص هندسة مدنية، أو ما يعادلها.
مهندس ميكانيكي عام – درجة البكالوريوس تخصص هندسة ميكانيكية أو كهربائية، أو ما يعادلهما.
مهندس زراعي – درجة البكالوريوس في الهندسة الزراعية أو ما يعادلها.
مهندس مركبات – درجة البكالوريوس تخصص هندسة مركبات، هندسة ميكانيكية، أو ما يعادلهم.
مهندس كهربائي عام – درجة البكالوريوس ،تخصص هندسة كهربائية أو ما يعادلها.
مهندس اتصالات عام – درجة البكالوريوس ،تخصص هندسة إلكترونية، هندسة اتصالات، هندسة حاسب، هندسة برمجيات.
مهندس معماري – درجة البكالوريوس تخصص هندسة معمارية، أو ما يعادلها.
رسام خرائط – درجة البكالوريوس تخصص تصميم داخلي، علوم أو هندسة حاسب، هندسة برمجيات، نظم معلومات.
أخصائي صحة وسلامة مهنية – درجة البكالوريوس ،تخصص إدارة السلامة، هندسة ميكانيكية، أو ما يعادلهم.
أخصائي إدارة مخاطر – درجة البكالوريوس تخصص المالية أو التأمين أو ما يعادلهم.
مسؤول عقود – درجة البكالوريوس تخصص إدارة أعمال أو ما يعادلها.
أخصائي مشتريات – درجة البكالوريوس تخصص إدارة أعمال، لغات وترجمة أو ما يعادلهم.
أخصائي استراتيجية الشركة – درجة البكالوريوس تخصص إدارة عامة، مالية، نظم معلومات إدارية، أو ما يعادلهم.
أخصائي علاقات الموظفين – درجة البكالوريوس، تخصص إدارة عامة، موارد بشرية أو ما يعادلهم.
أخصائي توظيف – درجة البكالوريوس تخصص إدارة أعمال، موارد بشرية، أو ما يعادلهم.
أخصائي تدريب – درجة البكالوريوس تخصص إدارة عامة، نظم معلومات إدارية، موارد بشرية.
أخصائي تسويق – درجة البكالوريوس تخصص تسويق، تسويق رقمي، إدارة أعمال، أدب إنجليزي أو ما يعادلهم.
أخصائي علاقات عامة – درجة البكالوريوس تخصص علاقات عامة، إدارة عامة.
محلل نظم تقنية المعلومات – درجة البكالوريوس تخصص علوم او هندسة حاسب، هندسة برمجيات، نظم المعلومات.
محلل نظم تقنية المعلومات – درجة البكالوريوس تخصص علوم او هندسة حاسب، هندسة برمجيات، نظم المعلومات.
محلل نظم تقنية المعلومات – درجة البكالوريوس تخصص نظم معلومات ادارية.
مطور برامج – درجة البكالوريوس تخصص علوم أو هندسة حاسب، هندسة برمجيات، نظم المعلومات.
أخصائي شبكات الحاسب – درجة البكالوريوس تخصص علوم او هندسة حاسب، هندسة شبكات، هندسة برمجيات، نظم المعلومات أو ما يعادلهم.
أخصائي أمن بيانات – درجة البكالوريوس تخصص علوم او هندسة حاسب، هندسة برمجيات، نظم المعلومات.
سكرتير قانوني – درجة البكالوريوس تخصص قانون، قانون إسلامي.
ويمكن للمتقدمين معرفة المزيد من التفاصيل من هــــــــنا.
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