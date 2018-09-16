وظائف شاغرة بشركة مطارات الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة مطارات الرياض بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية، عددًا من الفرص الوظيفية للتدريب على رأس العمل عبر برنامج ” تمهير” .

وأوضحت الشركة أن الوظائف المطلوبة هي:

مدير مشاريع – درجة البكالوريوس تخصص إدارة أعمال، نظم معلومات إدارية، علوم حاسب ،أو ما يعادلهم.

مدير مشاريع – درجة البكالوريوس، تخصص إدارة أعمال، نظم المعلومات الادارية، علوم او هندسة حاسب، هندسة برمجيات، أو ما يعادلهم.

مدير أمن – درجة البكالوريوس ،تخصص خدمات أمنية، إدارة عامة، نظم معلومات إدارية، لغات وترجمة،أو ما يعادلهم.

مهندس مدني عام – درجة البكالوريوس تخصص هندسة مدنية، أو ما يعادلها.

مهندس ميكانيكي عام – درجة البكالوريوس تخصص هندسة ميكانيكية أو كهربائية، أو ما يعادلهما.

مهندس زراعي – درجة البكالوريوس في الهندسة الزراعية أو ما يعادلها.

مهندس مركبات – درجة البكالوريوس تخصص هندسة مركبات، هندسة ميكانيكية، أو ما يعادلهم.

مهندس كهربائي عام – درجة البكالوريوس ،تخصص هندسة كهربائية أو ما يعادلها.

مهندس اتصالات عام – درجة البكالوريوس ،تخصص هندسة إلكترونية، هندسة اتصالات، هندسة حاسب، هندسة برمجيات.

مهندس معماري – درجة البكالوريوس تخصص هندسة معمارية، أو ما يعادلها.

رسام خرائط – درجة البكالوريوس تخصص تصميم داخلي، علوم أو هندسة حاسب، هندسة برمجيات، نظم معلومات.

أخصائي صحة وسلامة مهنية – درجة البكالوريوس ،تخصص إدارة السلامة، هندسة ميكانيكية، أو ما يعادلهم.

أخصائي إدارة مخاطر – درجة البكالوريوس تخصص المالية أو التأمين أو ما يعادلهم.

مسؤول عقود – درجة البكالوريوس تخصص إدارة أعمال أو ما يعادلها.

أخصائي مشتريات – درجة البكالوريوس تخصص إدارة أعمال، لغات وترجمة أو ما يعادلهم.

أخصائي استراتيجية الشركة – درجة البكالوريوس تخصص إدارة عامة، مالية، نظم معلومات إدارية، أو ما يعادلهم.

أخصائي علاقات الموظفين – درجة البكالوريوس، تخصص إدارة عامة، موارد بشرية أو ما يعادلهم.

أخصائي توظيف – درجة البكالوريوس تخصص إدارة أعمال، موارد بشرية، أو ما يعادلهم.

أخصائي تدريب – درجة البكالوريوس تخصص إدارة عامة، نظم معلومات إدارية، موارد بشرية.

أخصائي تسويق – درجة البكالوريوس تخصص تسويق، تسويق رقمي، إدارة أعمال، أدب إنجليزي أو ما يعادلهم.

أخصائي علاقات عامة – درجة البكالوريوس تخصص علاقات عامة، إدارة عامة.

محلل نظم تقنية المعلومات – درجة البكالوريوس تخصص علوم او هندسة حاسب، هندسة برمجيات، نظم المعلومات.

محلل نظم تقنية المعلومات – درجة البكالوريوس تخصص علوم او هندسة حاسب، هندسة برمجيات، نظم المعلومات.

محلل نظم تقنية المعلومات – درجة البكالوريوس تخصص نظم معلومات ادارية.

مطور برامج – درجة البكالوريوس تخصص علوم أو هندسة حاسب، هندسة برمجيات، نظم المعلومات.

أخصائي شبكات الحاسب – درجة البكالوريوس تخصص علوم او هندسة حاسب، هندسة شبكات، هندسة برمجيات، نظم المعلومات أو ما يعادلهم.

أخصائي أمن بيانات – درجة البكالوريوس تخصص علوم او هندسة حاسب، هندسة برمجيات، نظم المعلومات.

سكرتير قانوني – درجة البكالوريوس تخصص قانون، قانون إسلامي.

ويمكن للمتقدمين معرفة المزيد من التفاصيل من هــــــــنا.