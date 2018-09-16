تفاصيل اختفاء أجهزة كهربائية للإسكان التنموي في جازان

تركي السالم(صدى):

كشفت مستندات وخطابات متداولة بين عدد من مسؤولي وزارة الإسكان عن اختفاء عدد من الأجهزة الكهربائية المخصصة للإسكان التنموي في جازان، منذ عامين.

وأوضحت مصادر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ستحقق في اختفاء 374 جهازًا كهربائيًا، لتأثيث وحدات سكنية من الإسكان التنموي، والتي نتج عنها حرمان عددا كبيرًا من المستفيدين من الحصول على أجهزة لوحداتهم السكنية في الفترة الماضية.

وشملت الأجهزة المختفية عدد 206 مكيفات نافذة، 42 غسالة ملابس، 42 ثلاجة، 42 فرن غاز.