بالفيديو.. سليمان الماجد يوضح حكم من حُج عنه بعد وفاته
أجاب الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد، قاضي الاستئناف، وعضو مجلس الشورى السابق، على سؤال حول جزاء من حٌج عنه بعد وفاته، وهل تغفر له ذنوبه أم لا.
وأكد الماجد خلال برنامج ” يستفتونك ” أنه لايوجد نصًا صريحًا في الكتاب أو السنة حول جزاء من حج عنه.
وأوضح أن القواعد العامة في الشريعة تقضي بأن النائب يأخذ جميع أحكام المنوب عنه، قائلا : ” نرجو من الله أن يغفر ذنوب من حُج عنه بعد وفاته ” .
#يستفتونك مع الشيخ سليمان الماجد@aziz_hamad2 @s_almajed
اذا كان الحاج يغفر له ذنوبه فكيف بمن حج عنه بعد موته ؟https://t.co/JKPuWUrCfK pic.twitter.com/aJmACMx9Av
— قناة الرسالة (@alresalahnet) September 15, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54101 ] نشر منذ 56 دقيقة
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك ,, آمين ,,
,, منكم نستفيد ,,