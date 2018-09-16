بالفيديو.. سليمان الماجد يوضح حكم من حُج عنه بعد وفاته

عادل الحربي (صدى):

أجاب الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد، قاضي الاستئناف، وعضو مجلس الشورى السابق، على سؤال حول جزاء من حٌج عنه بعد وفاته، وهل تغفر له ذنوبه أم لا.

وأكد الماجد خلال برنامج ” يستفتونك ” أنه لايوجد نصًا صريحًا في الكتاب أو السنة حول جزاء من حج عنه.

وأوضح أن القواعد العامة في الشريعة تقضي بأن النائب يأخذ جميع أحكام المنوب عنه، قائلا : ” نرجو من الله أن يغفر ذنوب من حُج عنه بعد وفاته ” .