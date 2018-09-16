ضاحي خلفان: خيانة ” الحمدين ” أشهر من النار على العلم عند العرب والعجم

أبو ظبي(صدى):

أكد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ضاحي خلفان، اليوم الأحد، أن تمكين الدول العربية من هزيمة المليشيات الحوثية المدعومة من إيران مهمة قومية التخاذل فيها ” كارثة ” ،على حد قوله.

وأضاف خلفان في تغريدة له عبر ” تويتر ” : بعد محاصرة الحديدة ،يجب تشديد الحصار على قطر ، مؤكدًا أن الخيانة لتنظيم الحمدين ” أضحت أشهر من النار على العلم عند العرب والعجم ” .

وتابع : ” علينا أن نعزز دور الدول في فرض الأمن والاستقرار، فقطر الحمدين تعمل على تفعيل المليشيات في الدول العربية لضرب أمن الدول العربية واستقرارها، هذا الدور المشبوه الذي تضطلع به قطر الحمدين لن نتركه يمر دون عقاب ” .

واستكمل : ” ايران لم نتدخل فيها.. ولكن مع تدخلاتها هذه وعمالة تنظيم الحمدين وحزب اللات والحوثي.. للعمل على الهيمنة والسيطرة على مقاليد الحكم في الوطن العربي بات التصدي لهذا الشر واجبا قوميا ” .