” العمل ” تكشف عن خطتها لرفع نسبة توظيف النساء إلى 25%
كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن خطتها الاستراتيجية، والتي تهدف إلى رفع نسبة النساء السعوديات العاملات من إجمالي القوى العاملة إلى 25% مقابل نحو 10% حاليًا.
وأوضحت الوزارة في تقريرها السنوي الذي رفعته إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة بمجلس الشورى ، أن الخطة تضمنت زيادة نسبة التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل إلى 15%.
وتضمن التقرير رفع الامتثال بنظام حماية الأجور إلى 80%، وزيادة حجم مبيعات الأسر المنتجة المدعومة من بنك التنمية الاجتماعية لتصل لأكثر من ملياري ريال.
إضافة إلى زيادة المستفيدين المستغنين عن الإعانات المالية لتصبح نسبتهم 12%.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31219 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب بالتوفيق للجميع يا رب العالمين
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33355 ] نشر منذ 12 دقيقة
ياسلام🤗
يستاهلون البنات كل خير
أنا لازم أجيب لي سكرتير
عندي في المكتب
كدعم وتشجيع
للشباب والشابات👍