” العمل ” تكشف عن خطتها لرفع نسبة توظيف النساء إلى 25%

حمود العنزي (صدى):

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن خطتها الاستراتيجية، والتي تهدف إلى رفع نسبة النساء السعوديات العاملات من إجمالي القوى العاملة إلى 25% مقابل نحو 10% حاليًا.

وأوضحت الوزارة في تقريرها السنوي الذي رفعته إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة بمجلس الشورى ، أن الخطة تضمنت زيادة نسبة التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل إلى 15%.

وتضمن التقرير رفع الامتثال بنظام حماية الأجور إلى 80%، وزيادة حجم مبيعات الأسر المنتجة المدعومة من بنك التنمية الاجتماعية لتصل لأكثر من ملياري ريال.

إضافة إلى زيادة المستفيدين المستغنين عن الإعانات المالية لتصبح نسبتهم 12%.