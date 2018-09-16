توضيح من الجابر بخصوص ما يتم تداوله عن أسباب إقالته

طلال الغامدي(صدى):

خرج الرئيس السابق لنادي الهلال سامي الجابر عن صمته، اليوم الأحد، ليوضح بعض الأمور للجمهور، وسط كثرة الأقاويل والتنبؤات عن أسباب إقالته بعد 6 أشهر من تسلم منصبه.

وقال الجابر في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” خلال تصفحي لردود فعل الجماهير بعد المباراة ورغم أن الفريق يقدم مستوى متميز ولازال أمامه فرصة كبير للتطور لإرضاء طموح المدرج الفخم، إلا ان لغة التشاؤم و ما يتداول من تفسيرات و تأويلات خاطئة لبعض الاخبار التي تظهر حول الهلال تجعلني مضطر لتوضيح عدد من الامور ” .

وتابع : ” أولاً يجب أن لا يصدق المدرج الفخم أن اعفائي من منصب رئاسة الهلال هو للاسباب التي يتم تداولها بشكل مغلوط لا يتم للواقع بصلة، أو حتى تصديق ان قرار معالي رئيس الهيئة كان بهدف زعزعة النادي فلا يعقل ان يدعم النادي بهذا الشكل ثم يتم زعزعته ” ، مضيفًا: ” حدث العاقل بما لايليق فان صدق فلا عقل له “.

وأضاف : ” فلا يمكن ان يتم مقابلة هذا الدعم الكبير للنادي من هيئة الرياضة بقيادة معالي المستشار والذي نتج عنه ظهور الفريق بشكل مميز أسعد المدرج الفخم بتصديق قصص ليس لها أساس من الصحة وتهدف لخلق حالة عدم استقرار للنادي والفريق ” .

واستكمل : ” أراهن على استمرار العمل بالنادي بقيادة أخي الأمير محمد بن فيصل بما يضمن جعل الزعيم أقوى و اقوى إن شاء الله، واراهن على استمرار حرص القيادة الرياضية ودعمها للهلال ،وبشكل شخصي معالي المستشار الذي يهتم بكل الاندية دون تفريق ” .

واختتم الجابر قائلا: ” إعفائي من منصب رئاسة الهلال جاء لرغبة القيادة الرياضية بتكليفي بمهمة أخرى لخدمة الوطن، و لا اعتقد أن اي سعودي سيتردد بقبول هذا التشريف و تلبيه النداء في أي مكان يتطلب تواجده ” ، مضيفًا: ” حرصت على إيضاح هذه الامور من أجل أن لا تكون الجماهير ضحية لمن يدعي المصداقية ” .