بالفيديو.. هيفاء وهبي تقدم نصيحة للسيدات للحفاظ على جمالهن

أماني الغامدي(صدى):

أكدت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أنه على السيدات أن يحببن أنفسهن حتى يتمكّن من حب المحيط الذي يعشن فيه.

وقالت وهبي : ” المرأة إذا لم تهتم بنفسها، في الصحة والجمال، لن تستطيع الاهتمام بمن حولها ” .

وتابعت : ” كثيرون يعتبروني مصدر تفاؤل، هذا التفاؤل لم يكن ليتحقق لو كنت مهملة في نفسي ” ، مضيفة : ” أنا مثال وقدوة لكثيرين، وأوحي إليهم بالأمل، أنا دوري حلو في حياتي العملية، أنا عملت حاجة ” .