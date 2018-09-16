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بالفيديو.. هيفاء وهبي تقدم نصيحة للسيدات للحفاظ على جمالهن

بالفيديو.. هيفاء وهبي تقدم نصيحة للسيدات للحفاظ على جمالهن
أماني الغامدي(صدى):

أكدت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أنه على السيدات أن يحببن أنفسهن حتى يتمكّن من حب المحيط الذي يعشن فيه.

وقالت وهبي : ” المرأة إذا لم تهتم بنفسها، في الصحة والجمال، لن تستطيع الاهتمام بمن حولها ” .

وتابعت : ” كثيرون يعتبروني مصدر تفاؤل، هذا التفاؤل لم يكن ليتحقق لو كنت مهملة في نفسي ” ، مضيفة : ” أنا مثال وقدوة لكثيرين، وأوحي إليهم بالأمل، أنا دوري حلو في حياتي العملية، أنا عملت حاجة ” .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 19646 ] نشر منذ 2 ساعتين

اوكي هيفا ثانكس على النصيحه لسيدات

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