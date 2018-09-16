بالفيديو.. هيفاء وهبي تقدم نصيحة للسيدات للحفاظ على جمالهن
أكدت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أنه على السيدات أن يحببن أنفسهن حتى يتمكّن من حب المحيط الذي يعشن فيه.
وقالت وهبي : ” المرأة إذا لم تهتم بنفسها، في الصحة والجمال، لن تستطيع الاهتمام بمن حولها ” .
وتابعت : ” كثيرون يعتبروني مصدر تفاؤل، هذا التفاؤل لم يكن ليتحقق لو كنت مهملة في نفسي ” ، مضيفة : ” أنا مثال وقدوة لكثيرين، وأوحي إليهم بالأمل، أنا دوري حلو في حياتي العملية، أنا عملت حاجة ” .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19646 ] نشر منذ 2 ساعتين
اوكي هيفا ثانكس على النصيحه لسيدات
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33355 ] نشر منذ 2 ساعتين
عجووووز المقرعين
تنصح😂😂😂😂😂😂😂