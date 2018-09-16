بالفيديو.. طبيب نفسي: ليس كل فتاة تحاول الهرب من منزلها سيئة قد تكون ضحية

علي القحطاني (صدى):

علق الطبيب النفسي، أسامة النعيمي على ظاهرة هروب الفتيات من المنزل، مؤكدًا أنه يجب التركيز على الأسباب والدوافع التي تسببت في لجوء الفتاة لهذا التصرف.

وقال النعيمي خلال برنامج ” سيدتي ” : ” ليس كل من يحاول الهرب شخص سيء فقد يكون ضحية ” ، مشيرًا إلى أن المجتمع يرفض هروب الفتاة في حين أنه عند هروب الشباب من منازلهم لم تكن المشكلة بنفس حجم مشكلة هروب الفتاة.

وأضاف : ” المرأة غالية في مجتمعنا، ولانقبل تعرضها للإيذاء، فالمجتمع يرفض منها أي تصرف خارج، خوفًا عليها، لذا بدلا من لومها يجب حل المشكلة التي دفعتها لهذا التصرف ” .