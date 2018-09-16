بالفيديو.. طبيب نفسي: ليس كل فتاة تحاول الهرب من منزلها سيئة قد تكون ضحية
علق الطبيب النفسي، أسامة النعيمي على ظاهرة هروب الفتيات من المنزل، مؤكدًا أنه يجب التركيز على الأسباب والدوافع التي تسببت في لجوء الفتاة لهذا التصرف.
وقال النعيمي خلال برنامج ” سيدتي ” : ” ليس كل من يحاول الهرب شخص سيء فقد يكون ضحية ” ، مشيرًا إلى أن المجتمع يرفض هروب الفتاة في حين أنه عند هروب الشباب من منازلهم لم تكن المشكلة بنفس حجم مشكلة هروب الفتاة.
وأضاف : ” المرأة غالية في مجتمعنا، ولانقبل تعرضها للإيذاء، فالمجتمع يرفض منها أي تصرف خارج، خوفًا عليها، لذا بدلا من لومها يجب حل المشكلة التي دفعتها لهذا التصرف ” .
فتاة تحاول الهرب في حقيبة سفر..
الطبيب النفسي د.#أسامة_النعيمي : ليس كل من يحاول الهرب شخص سيء.. فقد يكون ضحية.#برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/w6eMyTeroO
— برنامج سيدتي (@Sayyidaty) September 15, 2018
السلطانه[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 45 دقيقة
فى حقيبه سفر😱
والله زمن العجائب
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33345 ] نشر منذ 43 دقيقة
كلامك هذا يانعيمي
تشجيع للفتيات على الهروب
وأدخالهن في دوااااااامه مالها أول ولاآخر
مافي شي أسمه هروب
مع التطور الحاصل الأن والتكنولوجيا
بأمكانها ترفع جوالها وتتصل
أو تغرد
أو ترسل مقطع
الحكومة تنصفها وتاخذ حقها
هنالك شؤون أجتماعية
هناك أمن ومحاكم
الدعوى مهي فوضه
فيانعيمي
أنتبه لما تقول
وترى عشم أبليس في الجنه😐