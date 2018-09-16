بالفيديو.. ظهور مفاجئ لأفعى داخل مطار يثير هلع الركاب

مانيلا(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة ظهور أفعى في أحد المطارات بالفلبين، متسببة في هلع وذعر الركاب.

وتفاجأ رجال أمن المطار بظهور تلك الأفعى، ولم يكن لديهم أي فكرة عن كيفية تسللها إلى المطار وتخطيها الامن.

ونجح أحد أفراد الأمن في اصطياد الأفعى التي تبين أنها تنتمي إلى فصيلة أفعى الفأر، وهي غير سامة تتغذى على القوارض والطيور.