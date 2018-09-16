ستيني مجرم يهتك عرض ابنته ويبرر فعلته: كنت أمازحها
تجرد موظف مصري على المعاش، من الانسانية، مقدمًا على هتك عرض ابنته ذات الـ 12 عامًا بعد وفاة والدتها.
وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الأب المجرم، وتم عرض الطفلة على الطب الشرعى، وحجز المتهم 24 ساعة لحين ورود تقرير الطب الشرعى، وتحريات المباحث حول الواقعة.
وبالتحقيق مع المتهم الستيني، نفى التهم الموجهة إليه، زاعمًا أنه كان يمازحها فقط ،وأنه لم يعتدي عليها جنسيًا.
وكان أحد الأهالي قد تقدم ببلاغًا يفيد اكتشافه قيام جاره المقيم معه بنفس العقار، بالاعتداء جنسيا على طفلته البالغة من العمر 12 عاما، وأنه اكتشف الواقعة من خلال حديث الطفلة مع زوجته، وقام على الفور باصطحاب الطفلة إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.
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