ستيني مجرم يهتك عرض ابنته ويبرر فعلته: كنت أمازحها

القاهرة(صدى):

تجرد موظف مصري على المعاش، من الانسانية، مقدمًا على هتك عرض ابنته ذات الـ 12 عامًا بعد وفاة ‏والدتها.

وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الأب المجرم، وتم عرض الطفلة على الطب الشرعى، وحجز المتهم ‏‏24 ساعة لحين ورود تقرير الطب الشرعى، وتحريات المباحث حول الواقعة.‏

وبالتحقيق مع المتهم الستيني، نفى التهم الموجهة إليه، زاعمًا أنه كان يمازحها فقط ،وأنه لم يعتدي عليها جنسيًا.‏

‏ وكان أحد الأهالي قد تقدم ببلاغًا يفيد اكتشافه قيام جاره المقيم معه بنفس العقار، بالاعتداء جنسيا على طفلته ‏البالغة من العمر 12 عاما، وأنه اكتشف الواقعة من خلال حديث الطفلة مع زوجته، وقام على الفور ‏باصطحاب الطفلة إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.‏