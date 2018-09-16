نواف المقيرن: أعتذر لجماهير الاتحاد.. وقرار إقالة دياز لم يكن وليد اللحظة

ماجد محمد(صدى):

في أول تصريح له بعد قرار إقالة الأرجنتيني رامون دياز، أكد رئيس نادي الاتحاد، نواف المقيرن، أن قرار الإقالة لم يكن وليد اللحظة، وأنه كان خطة بديلة يتم اللجوء إليها حال لم يصحح أخطائه، مشيرًا إلى أنه تم الاجتماع كثيرًا مع دياز لمطالبته بتصحيح وضع الفريق وهو مالم يحدث.

وقدم المقيرن اعتذاره للجماهير واعدهم بتعويض ما حدث، لافتًا إلى أنه سيتم منح فرصة للاعبين في الفترة المقبلة، وأنه لن يتوانى عن تدعيم الفريق باللاعبين المحليين والأجانب.

وفيما يلي تصريحات المقيرن عقب قرار إقالة المدرب رامون دياز كاملة:

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