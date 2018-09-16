شاب يرفض إعطاء القات لقيادي حوثي فكان مصيره 5 طلقات رصاص

فهمي محمد(صدى):

أطلق قيادي حوثي يدعى صالح الذري ” أبو مصطفى ” ، 5 طلقات رصاص على شاب يمني، مساء اليوم، أدوت بحياة الشاب على الفور، وذلك لرفضه إعطاءه القات من مزرعته.

ولقى الشاب مفيد على أحمد الحاج (22 عامًا)، مصرعه على يد القيادي المشرف الأمني لمديرية المنار، قبيل صلاة المغرب وهو متوجه إلى المسجد، حيث التقى حينها القيادي الحوثي الذي طلب منه القيادي أن يقطف له من مزرعته ” القات ” .

وعندما رفض الشاب الطلب لقرب موعد صلاة المغرب، أطلق عليه 5 رصاصات، أصابته منها 3 لتنهي حياته مباشرة، وقد فر الحوثي عقب ارتكاب الجريمة.