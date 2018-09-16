العناية الإلهية تنقذ ” كلاش ” من موت محقق

أماني الغامدي(صدى):

أنقذت العناية الإلهية، مغني الراب محمد الغامدي المعروف بـ ” كلاش ” ، بعدما تعرَّض لحادث سير تهشَّمت على إثره سيارته فيما بقى هو على قيد الحياة.

وقال ” كلاش ” في حسابه الخاص على ” سناب شات ” : ” وقع لي حادث.. كنت 4 أيام متنوم وانكتب لي عمر جديد!! السيارة راحت عجينة لكني ربي ما أراد ياخدني هذه الفترة.. أنا باقي اتنفس ” .