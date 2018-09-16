العناية الإلهية تنقذ ” كلاش ” من موت محقق
أنقذت العناية الإلهية، مغني الراب محمد الغامدي المعروف بـ ” كلاش ” ، بعدما تعرَّض لحادث سير تهشَّمت على إثره سيارته فيما بقى هو على قيد الحياة.
وقال ” كلاش ” في حسابه الخاص على ” سناب شات ” : ” وقع لي حادث.. كنت 4 أيام متنوم وانكتب لي عمر جديد!! السيارة راحت عجينة لكني ربي ما أراد ياخدني هذه الفترة.. أنا باقي اتنفس ” .
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11154 ] نشر منذ 1 ساعة
غامــدي مغني راب .🤔.
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الله يرحم أيام ألربابه وألسمسميه .😭😭.
مسافر[ عدد التعليقات: 552 ] نشر منذ 31 دقيقة
المهم انك تتعظ وتتقي الله فيما تقول وتفعل ، هذه المرة استطعت ان تتنفس ، ولكنه سيأتي يوم لن تستطيع فيه أن تتنفس ، فاعمل لذلك اليوم .