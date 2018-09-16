ضبط مليون و733 ألف مخالف للأنظمة خلال حملة ” وطن بلا مخالف “

نايف السالم(صدى):

نشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية، اليوم السبت، إنفوجراف عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، يوضح نتائج الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ” وطن بلا مخالف ” .

وتضمن ” الإنفوجراف ” ، على إجمالي أعداد المخالفات التي تم رصدها خلال الحملة والتي أوضحت ضبط ” 1733437 ” مخالف في كافة أنحاء المملكة.

وأشار ” الإنفوجراف ” ، إلى أن إجمالي أعداد المخالفين لنظام الإقامة بلغ 1 مليون و325 ألف و791 وافد، بالإضافة إلى 130 ألف و933 مخالف لنظام أمن الحدود، و 276 ألف و713 مخالف لنظام العمل.