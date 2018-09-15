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بالصور.. ‏ضبط أدوية منتهية الصلاحية بصيدلية خاصة في ” حائل “

بالصور.. ‏ضبط أدوية منتهية الصلاحية بصيدلية خاصة في ” حائل “
علي العنزي(صدى):

تمكنت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة حائل من ضبط أدوية منتهية الصلاحية و غير مرخصة وتركيبات دوائية مجهولة المصدر والصلاحية بصيدلية خاصة بالمنطقة.

وأوضحت المديرية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” صحةحائل ممثلة بإدارة الإلتزام وبالتعاون مع الجهات الأمنية تضبط ادوية منتهية الصلاحية وأدوية غير مرخصة وتركيبات دوائية مجهولة المصدر والصلاحية بصيدلية خاصة ” .

وأكدت المديرية إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنظامية بحقها،،وذلك حرصا وحفاظا على صحة الجميع .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 54076 ] نشر منذ 1 ساعة

جزاكم الله خير ,,

,, فكيتوا المسلمين من شر عظيم ,,

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