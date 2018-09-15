بالصور.. ضبط أدوية منتهية الصلاحية بصيدلية خاصة في ” حائل “
تمكنت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة حائل من ضبط أدوية منتهية الصلاحية و غير مرخصة وتركيبات دوائية مجهولة المصدر والصلاحية بصيدلية خاصة بالمنطقة.
وأوضحت المديرية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” صحةحائل ممثلة بإدارة الإلتزام وبالتعاون مع الجهات الأمنية تضبط ادوية منتهية الصلاحية وأدوية غير مرخصة وتركيبات دوائية مجهولة المصدر والصلاحية بصيدلية خاصة ” .
وأكدت المديرية إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنظامية بحقها،،وذلك حرصا وحفاظا على صحة الجميع .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54076 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاكم الله خير ,,
,, فكيتوا المسلمين من شر عظيم ,,