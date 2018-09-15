” الشباب ” تطبق اللائحة الداخلية بحق اللاعب هتان باهبري

نواف السالم(صدى):

أعلنت إدارة نادي الشباب عن تطبق اللائحة الداخلية بحق اللاعب هتان باهبري، حيث قررت خصم 50% من مكافأة الفوز الخاصة باللاعب.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : جاء ذلك نظرًا لما منه خلال تصريحه الفضائي عقب مواجهة الفريق الأخير أمام الفيحاء.

ويذكر أن لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم، أعلنت عن إلزام لاعب نادي الشباب هتان باهبري بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) ريال، لإساءته لمنسق المركز الإعلامي بنادي الفيحاء، مخالفة منه للمادة (1/50) من اللائحة.

وكان هتان باهبري قد ظهر في لقاء بعد انتهاء مباراة فريقه والفيحاء التي انتهت بفوزهم بثلاثة أهداف مقابل هدف، ورد على تصريحات أحد أعضاء مجلس إداري نادي الفيحاء التي قالها قبل المباراة، قائلاً: كسرنا خشومكم .