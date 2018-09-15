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رجل يقتل زوجته بسبب ” الماسنجر “

رجل يقتل زوجته بسبب ” الماسنجر “
القاهرة(صدى):

أقدم ” صيدلي ” مصري، على قتل زوجته رميًا بالرصاص بعد خلافٍ شديد بينهما بسبب ” محادثة جنسية ” .

وأعترف الزوج ” عيسى أحمد ” 37 عام، أمام النيابة العامة المصرية، اليوم السبت، أنه قتل زوجته بسبب شكّها في خيانته لها، وذلك بعدما اكتشفت محادثاته على تطبيق الرسائل ” الماسنجر ” .

جاء ذلك بعد أن قال ” الزوج ” خلال التحقيقات إنّ زوجته شتمت والديه أمام بناته فأطلق النار عليها في كتفها ما أدى إلى وفاتها.


7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 382 ] نشر منذ 2 ساعتين

فيه رجاجيل يكلم مليوون بنت مايهمه مطلقة متزوجة عزباء آخر همه بس يبي يضيع وقت ويوم تجي في حريمه يثور ويقتل لاعاااد ياأصحاب النخوة

[ عدد التعليقات: 54076 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 2267 ] نشر منذ 2 ساعتين

استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم

ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

[ عدد التعليقات: 11154 ] نشر منذ 2 ساعتين

لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله المستــــــعان .

[ عدد التعليقات: 10078 ] نشر منذ 1 ساعة

الله المستعان يخون ويقتل بعد؟الله لايبلانا

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