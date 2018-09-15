رجل يقتل زوجته بسبب ” الماسنجر “
أقدم ” صيدلي ” مصري، على قتل زوجته رميًا بالرصاص بعد خلافٍ شديد بينهما بسبب ” محادثة جنسية ” .
وأعترف الزوج ” عيسى أحمد ” 37 عام، أمام النيابة العامة المصرية، اليوم السبت، أنه قتل زوجته بسبب شكّها في خيانته لها، وذلك بعدما اكتشفت محادثاته على تطبيق الرسائل ” الماسنجر ” .
جاء ذلك بعد أن قال ” الزوج ” خلال التحقيقات إنّ زوجته شتمت والديه أمام بناته فأطلق النار عليها في كتفها ما أدى إلى وفاتها.
أبوعبداللّه[ عدد التعليقات: 382 ] نشر منذ 2 ساعتين
فيه رجاجيل يكلم مليوون بنت مايهمه مطلقة متزوجة عزباء آخر همه بس يبي يضيع وقت ويوم تجي في حريمه يثور ويقتل لاعاااد ياأصحاب النخوة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54076 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2267 ] نشر منذ 2 ساعتين
استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم
ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31216 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لايبلانا
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11154 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله المستــــــعان .
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10078 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان يخون ويقتل بعد؟الله لايبلانا
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1970 ] نشر منذ 55 دقيقة
ياساتر..