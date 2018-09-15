رجل يقتل زوجته بسبب ” الماسنجر “

القاهرة(صدى):

أقدم ” صيدلي ” مصري، على قتل زوجته رميًا بالرصاص بعد خلافٍ شديد بينهما بسبب ” محادثة جنسية ” .

وأعترف الزوج ” عيسى أحمد ” 37 عام، أمام النيابة العامة المصرية، اليوم السبت، أنه قتل زوجته بسبب شكّها في خيانته لها، وذلك بعدما اكتشفت محادثاته على تطبيق الرسائل ” الماسنجر ” .

جاء ذلك بعد أن قال ” الزوج ” خلال التحقيقات إنّ زوجته شتمت والديه أمام بناته فأطلق النار عليها في كتفها ما أدى إلى وفاتها.