بالفيديو والصور.. القادسية يفاجئ الاتحاد بثلاثية

ماجد محمد(صدى):

فاجأ نادي القادسية، الاتحاد بثلاثة أهداف نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، في إطار منافسات الأسبوع الثاني لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وافتتح إلتون خوزيه، الأهداف مبكرًا بعدما سجَّل في شباك الاتحاد في الدقيقة الـ4، لينتهي الشوط الأول بهدف مقابل لاشيء.

وفي الشوط الثاني، سجّل جوجينيو الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الـ64، ومنم ثم سجَّل بيسمارك فيريرا في الدقيقة الـ81 من عمر اللقاء.

ويرفع القادسية عدد نقاطه إلى أربعة نقاط محتلًا المركز الرابع، ويبقى الاتحاد في المركز الـ14 بدون نقاط.

الهدف الأول لنادي #القادسية عن طريق اللاعب إلتون خوزيه في الدقيقة 3

الاتحاد 0 : 1 القادسية#دوري_بلس pic.twitter.com/F65aQ6YSO0 — دوري بلس (@dawriplusksa) September 15, 2018

الهدف الثاني لنادي #القادسية عن طريق اللاعب جورجينهو في الدقيقة 64

الاتحاد 0 : 2 القادسية#دوري_بلس pic.twitter.com/0d4h27slzF — دوري بلس (@dawriplusksa) September 15, 2018