حقائب مدرسية لأبناء مرضى ألزهايمر

علي القرني(صدى):

تفعيلاً للشراكة الإستراتيجية بين الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر والبنك السعودي للاستثمار ، فقد تلقت الجمعية تبرعاً من البنك تمثل في عدد مئة حقيبة مدرسية لأبناء مرضى ألزهايمر.

ووفقاً لقوائم مرضى ألزهايمر المشمولين بخدمات الجمعية ، فقد قامت الجمعية بتوزيع تلك الحقائب على عدد من الأسر في كل من الرياض، والمدينة المنورة، وجدة، وحائل، والمنطقة الجنوبية من المملكة وذلك من خلال شركاء الجمعية الإستراتيجيين في تلك المناطق، وحسب حاجة تلك الأسر لهذه الحقائب، والتي تعتبر تشجيعاً لأبناء المرضى لمواصلة مسيرتهم الدراسية ، وتجسيداً لما تقوم به الجمعية حيال تلك الأسر وتفقدهم من خلال عدد من البرامج التي تتبناها الجمعية وتقديم الدعم اللازم لهم والمتمثل في العلاج والأجهزة الطبية وغيرها من الاحتياجات الضرورية للمرضى.

من جانبهم ثمن المسؤولين في الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر الدعم الذي قدمه البنك السعودي للاستثمار للجمعية في مشروع الحقيبة المدرسية، والذي يأتي امتداداً للدعم الدائم الذي تلقاه الجمعية من البنك والمتضمن مشاريع السلة الرمضانية والحقيبة الشتوية وغيرها، بالإضافة إلى برنامج وااو الخير الذي يمكن عملاء البنك من الاستفادة من نقاطهم في برنامج الولاء “وااو” لدعم الموارد المالية للجمعيةكما أعربوا عن اعتزازهم بتفاعل البنك مع أنشطة وبرامج الجمعية المختلفة، مشيرين إلى أنّ ما تقوم به الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر من مشروعات خيرية يأتي انطلاقاً من رؤيتها ورسالتها الرائدة باعتبارها شريكة مع جهود الدولة في تحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة وتلبية احتياجات فئة غالية من المواطنين وإسهاما في تطوير حياتهم بما يتواكب مع التطور الحضاري الذي تعيشه المملكة في كافة قطاعاتها

يذكر أنّ الجمعية أخذت على عاتقها تقديم خدمات متكاملة للمشمولين برعايتها حيث تبنت العديد من البرامج الغير مسبوقة، وتنظم باستمرار أنشطة ثقافية وتوعوية بمرض ألزهايمر بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين ومنهم البنك السعودي للاستثمار.

ولمزيد من استفساراتكم يمكنكم التواصل على هاتف 0112143838/ 0114100112 أو على الموقع الإلكتروني للجمعية هنــــا أوعلى حسابات التواصل الاجتماعي تويتر- انسقرام- فيس بوك –سناب شات @Saudialzheimer.