” الانضباط ” تلزم هتان باهبري بغرامة مالية بعد إساءته لأحد أعضاء الفيحاء

ماجد محمد(صدى):

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم، عن إلزام لاعب نادي الشباب هتان باهبري بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) ريال، لإساءته لمنسق المركز الإعلامي بنادي الفيحاء، مخالفة منه للمادة (1/50) من اللائحة.

وكان هتان باهبري قد ظهر في لقاء بعد انتهاء مباراة فريقه والفيحاء التي انتهت بفوزهم بثلاثة أهداف مقابل هدف، ورد على تصريحات أحد أعضاء مجلس إداري نادي الفيحاء التي قالها قبل المباراة، قائلاً: كسرنا خشومكم “ .



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