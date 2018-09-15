إدارة الهلال تحتج رسميًا على طرد بوتيا في مباراة الرائد

نواف السالم(صدى):

رفعت إدارة نادي الهلال، مساء اليوم، احتجاجًا رسميًا على حكم مباراة الرائد والهلال، بشأن عدم صحة الكرت الأصفر الثاني لـ اللاعب بوتيا، ما أدى إلى طرده من المباراة.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الهلال، فهد بن أحمد الراشد : ” رفعت الإدارة قبل قليل احتجاجاً رسمياً على حكم المباراة بشأن عدم صحة الكرت الأصفر الثاني للاعب بوتيا والذي خرج على اثره بالبطاقة الحمراء، وكلنا ثقة في الاتحاد السعودي بتصحيح القرار وإنصافنا وفق النظام ” .

واحتسب حكم المباراة، كرت أسفر ثاني على اللاعب في الدقيقة الـ72 من عمر اللقاء، ما أدى إلى خروجه ببطاقة حمراء من الملعب، وأكمل الهلال المباراة بـ10 لاعبين.

يذكر أن الزعيم قد فاز على الرائد، بثلاثية في المباراة التي أقيمت في إطار منافسات الأسبوع الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.