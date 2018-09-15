” صالح النعيمة ” يعتزل الوسط الرياضي: قرار لا رجعة فيه

ماجد محمد(صدى):

كشف ” صالح النعيمة ” قائد المنتخب السعودي وفريق الهلال سابقًا، اليوم السبت، عن خبر اعتزال الوسط الرياضي بقوله ” قرار لا رجعة فيه ” .

وأضاف ” النعيمة ” ، أنه سيعتزل نظرًا إلى الظروف العائلية التي تلزمه بالتفرغ بعيدًا عن الرياضة وهموها وصخبها، مؤكدًا في الوقت ذاته اطلاعه على الأحداث الأخيرة في ناديه.

فيما أشاد ” النعيمة ” بجهود رئيس الهلال السابق ” سامي الجابر ” خلال الفترة القليلة التي تولى فيها المسؤولية بعد إعفائه منها قبل يومين، وتمنى التوفيق لرئيس النادي الجديد الأمير ” محمد بن فيصل ” .

والجدير بالذكر أن ” النعيمة ” قضى 45 عامًا في الوسط الرياضي بين لعب وقائد ثم إداري فمشجع ومحلل ملم بكل ما يحدث في الأندية والمنتخب السعودي.