فيديو مؤثر للإعلامي خالد قاضي قبل وفاته بأيام

نواف السالم(صدى):

انتشر مقطع فيديو، للإعلامي خالد القاضي ” يرحمه الله ” ، وهو على سرير المستشفى قبل وفاته بأيام، وهو يسبح بحمد الله.

وقال ” القاضي ” في المقطع: ” الحمدلله الذي لا يحمد على مكروه سواه، سبحان الله الذي لا يضر مع اسمه شيء لا في الأرض ولا في السماوات ” .

وانتقل، اليوم السبت، الإعلامي خالد القاضي إلى رحمة الله، بعد صراع مع المرض.