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فيديو مؤثر للإعلامي خالد قاضي قبل وفاته بأيام

فيديو مؤثر للإعلامي خالد قاضي قبل وفاته بأيام
نواف السالم(صدى):

انتشر مقطع فيديو، للإعلامي خالد القاضي ” يرحمه الله ” ، وهو على سرير المستشفى قبل وفاته بأيام، وهو يسبح بحمد الله.

وقال ” القاضي ” في المقطع: ” الحمدلله الذي لا يحمد على مكروه سواه، سبحان الله الذي لا يضر مع اسمه شيء لا في الأرض ولا في السماوات ” .

وانتقل، اليوم السبت، الإعلامي خالد القاضي إلى رحمة الله، بعد صراع مع المرض.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2958 ] نشر منذ 34 دقيقة

الله يعفو عنه ويغفر له ويرحمه
الله يصبر اهله ويجبر بخاطرهم
عزاء لأهله وﻷحبابه وجمهور الاهلي
عظم الله اجركم وعزائكم
نسأل الله ان يثبته بالقول الصالح
ويجعل قبرة روضه من رياض الجنة
ويجعله في جنات الفردوس الاعلى وجميع موتى المسلمين
انا لله وانا اليه راجعون

[ عدد التعليقات: 2263 ] نشر منذ 33 دقيقة

الله يغفر له ويتجاوز عنه ويثبته عند السوال

اللهم أجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار

اللهم جازه بالأحسان أحسانا وعن السيئات عفوا وغفرانا يارب العالمين

اللهم أجر أهله واربط على قلوبهم

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