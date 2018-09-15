فيديو مؤثر للإعلامي خالد قاضي قبل وفاته بأيام
انتشر مقطع فيديو، للإعلامي خالد القاضي ” يرحمه الله ” ، وهو على سرير المستشفى قبل وفاته بأيام، وهو يسبح بحمد الله.
وقال ” القاضي ” في المقطع: ” الحمدلله الذي لا يحمد على مكروه سواه، سبحان الله الذي لا يضر مع اسمه شيء لا في الأرض ولا في السماوات ” .
وانتقل، اليوم السبت، الإعلامي خالد القاضي إلى رحمة الله، بعد صراع مع المرض.
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2707 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمه ويغفرله
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 246 ] نشر منذ 53 دقيقة
الله يرحمه
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2958 ] نشر منذ 34 دقيقة
الله يعفو عنه ويغفر له ويرحمه
الله يصبر اهله ويجبر بخاطرهم
عزاء لأهله وﻷحبابه وجمهور الاهلي
عظم الله اجركم وعزائكم
نسأل الله ان يثبته بالقول الصالح
ويجعل قبرة روضه من رياض الجنة
ويجعله في جنات الفردوس الاعلى وجميع موتى المسلمين
انا لله وانا اليه راجعون
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2263 ] نشر منذ 33 دقيقة
الله يغفر له ويتجاوز عنه ويثبته عند السوال
اللهم أجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار
اللهم جازه بالأحسان أحسانا وعن السيئات عفوا وغفرانا يارب العالمين
اللهم أجر أهله واربط على قلوبهم