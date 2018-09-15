غياب ” السهلاوي ” عن لقاء القادسية لإصابته بكدمة في الركبة

نواف السالم(صدى):

أصيب مهاجم نادي النصر ” محمد السهلاوي ” بكدمة قوية في الركبة اليسرى أواخر مباراة فريقه مع الفيصلي، ومن المقرر أن يتم عرض الإصابة اليوم على طبيب الفريق الذي سيحدد مدى الإصابة وفترة العلاج.

وأكدت ” مصادر ” ، أن الإصابة ستحتاج لوقت أطول لتأهيل ” السهلاوي ” حيث لن يتمكن من اللحاق بمباراة فريقه ضد القادسية الأربعاء القادم في الخبر .

وأصبح من المؤكد أن تكون مباراة القادسية هي الإطلالة الأولى للمحترف المغربي ” عبدالرزاق حمدالله ” بقميص النصر حيث سيبدأ أساسيًا في الهجوم.