جيسوس: لن أتأثر برحيل سامي الجابر عن الهلال وسأواصل عملي

نواف السالم(صدى):

أكد البرتغالى خورخي جيسوس المدير الفنى لفريق الهلال على سعادته الشديدة، بالفوز على الرائد، بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن الدوري السعودي.

وقال خيسوس فى مؤتمر صحفى اليوم السبت: ابارك للاعبي الهلال هذا الفوز، استطعنا الحد من خطورة الرائد، ولم نتاثر بطرد بوتيا نظرا لتقدمنا بثلاثية.

وأضاف: ” الفرق القوية التي سبق ان اشرفت عليها سابقا بما فيهم الهلال الان يمتلكون نجوم كبيرة ودوليين، المجموعة ليست ١١ لاعب فقط بل نملك عدد كبير من النجوم كما يحدث لدينا.

وتابع : عندما جاء إلى البرتغال كان له دور في إقناعي للقدوم إلى هنا، كانت لدي عروض من أندية أوروبية كبيرة، لم يستطع إقناعي سوى هو، وسعدت بمغادرته لموقع أهم للكرة السعودية.

وأكمل: لن أتاثر برحيل سامي الجابر وسأواصل عملي مع الفريق بشكل قوي هذا الموسم.