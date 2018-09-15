” التحالف ” يقصف مواقع حوثية بشرق وجنوب صنعاء

فهمي محمد(صدى):

أغارت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم السبت، على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

وقال ” مصدر عسكري يمني ” ، إن الغارات استهدفت موقعًا للميليشيا في منطقة المجاوحة بمديرية نهم، ما أدى إلى تدمير عدد من المعدات القتالية التابعة للميليشيا، وسقوط عدد من القتلى في صفوف الميليشيا.

كما استهدف مقاتلات التحالف اليوم، مواقع الميليشيا في جبل النهدين جنوبي العاصمة صنعاء.

وأوضحت ” مصادر محلية يمنية ” ، أن دوي انفجارات كبيرة ومتتالية سمعت من الجبل، عقب الغارات مع تصاعد كثيف لألسنة اللهب.