محمد بن فيصل يكافئ اللاعبين بـ10 آلاف ريال

نواف السالم(صدى):

أعلن الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال، عن مكافأة قدرها 10 آلاف ريال لـ لاعبي الهلال، بعد فوزهم على الرائد بثلاثة أهداف.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” ويبقى الجمهور الهلالي الرقم الصعب والنجم الأول ، حضور مميز غير مستغرب لجمهور الزعيم في القصيم قابله نجومنا بالفوز وتحقيق نقاط اللقاء الف مبروك الانتصار اليوم ونعدكم بالافضل ” .

وتابع : ” نجومنا يستحقون مكافأه 10 الاف ريال لكل لاعب والقادم اجمل ” .

وكان الهلال قد فاز على الرائد، مساء اليوم، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار منافسات الأسبوع الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.