محمد بن فيصل يكافئ اللاعبين بـ10 آلاف ريال
أعلن الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال، عن مكافأة قدرها 10 آلاف ريال لـ لاعبي الهلال، بعد فوزهم على الرائد بثلاثة أهداف.
وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” ويبقى الجمهور الهلالي الرقم الصعب والنجم الأول ، حضور مميز غير مستغرب لجمهور الزعيم في القصيم قابله نجومنا بالفوز وتحقيق نقاط اللقاء الف مبروك الانتصار اليوم ونعدكم بالافضل ” .
وتابع : ” نجومنا يستحقون مكافأه 10 الاف ريال لكل لاعب والقادم اجمل ” .
وكان الهلال قد فاز على الرائد، مساء اليوم، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار منافسات الأسبوع الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
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