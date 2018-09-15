بالفيديو.. ” الخليفة ” يكشف عن استعدادات هيئة الترفيه لليوم الوطني

علي القحطاني (صدى):

قال عبدالرحمن الخليفة – مدير عام التواصل في ‎هيئة الترفيه الهدف من اليوم الوطني أن تخرج الناس لقضاء وقت ملئ بالبهجة والسعادة خلال فعاليات متنوعة متاحة للجميع بالمجان.

وأوضح ” الخليفة ” خلال مداخلة في برنامج ياهلا المذاع على قناة روتانا خليحية: أن محتوي الفعاليات يتضمن عروض عالمية ، يقدم رسالة للوطن عبر ملحمة وطنية وقصة ومحتوي خاص باليوم الوطني، مبينا أنه سيعرض تاريخ السعودية ماضيها وحاضرها ومستقبلها بشكل بسيط.

وأكد مدير عام التواصل في ‎هيئة الترفيه أن الاستعدادات لليوم الوطني كانت مبكرة هذا العام حيث انه موسم عظيم يفرح فيه كل الناس، مضيفا أن كل الجهات مهتمة به ويظهرون خلال كل مظاهر الفرح.

واختتم ” الخليفة ” قوله : سيقدم في اليوم الوطني 135فاعلية،؛مبينا أن الروزنامة هي نتاج توحيد الجهود بين الجهات والوزارات المختلفة حيث ان جهودها توحدت لانشاء هذة الروزنامة لسهولة وصول المواطن او المقيم والحصول علي المعلومات الخاصة بها بسهولة .