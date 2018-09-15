بالفيديو.. ” الخليفة ” يكشف عن استعدادات هيئة الترفيه لليوم الوطني
قال عبدالرحمن الخليفة – مدير عام التواصل في هيئة الترفيه الهدف من اليوم الوطني أن تخرج الناس لقضاء وقت ملئ بالبهجة والسعادة خلال فعاليات متنوعة متاحة للجميع بالمجان.
وأوضح ” الخليفة ” خلال مداخلة في برنامج ياهلا المذاع على قناة روتانا خليحية: أن محتوي الفعاليات يتضمن عروض عالمية ، يقدم رسالة للوطن عبر ملحمة وطنية وقصة ومحتوي خاص باليوم الوطني، مبينا أنه سيعرض تاريخ السعودية ماضيها وحاضرها ومستقبلها بشكل بسيط.
وأكد مدير عام التواصل في هيئة الترفيه أن الاستعدادات لليوم الوطني كانت مبكرة هذا العام حيث انه موسم عظيم يفرح فيه كل الناس، مضيفا أن كل الجهات مهتمة به ويظهرون خلال كل مظاهر الفرح.
واختتم ” الخليفة ” قوله : سيقدم في اليوم الوطني 135فاعلية،؛مبينا أن الروزنامة هي نتاج توحيد الجهود بين الجهات والوزارات المختلفة حيث ان جهودها توحدت لانشاء هذة الروزنامة لسهولة وصول المواطن او المقيم والحصول علي المعلومات الخاصة بها بسهولة .
عبدالرحمن الخليفة – مدير عام التواصل في #هيئة_الترفيه
جميع فعاليات #اليوم_الوطني_السعودي متاحة بالمجان لكل المواطنين والمقيمين#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/a2sKnzVoUk
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 15, 2018
عبدالرحمن الخليفة – مدير عام التواصل في #هيئة_الترفيه
استعداداتنا لاحتفالات #اليوم_الوطني_السعودي بدأت مبكرا هذا العام، فهو يوم من الوطن وللوطن#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/dXcYhpwRYn
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 15, 2018
عبدالرحمن الخليفة – مدير عام التواصل في #هيئة_الترفيه
153 فعالية منوعة ينتظرها المواطن في #اليوم_الوطني_السعودي.#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/lOlPxob3U8
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 15, 2018
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