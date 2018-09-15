إحصائيات.. ” ميسي ” الأكثر صنعًا للأهداف بالليغا

ماجد محمد(صدى):

أوضحت إحصائيات أن اللاعب الأرجنتيني نجم نادي برشلونة الإسبانى ” ليونيل ميسي ” صنع 151 هدفًا في الدوري الإسباني وأصبح الأفضل بجانب كونه الهداف التاريخي.

وصار ” ميسي ” ، هداف برشلونة والدوري الإسباني التاريخي، الأكثر صناعة للأهداف في الليغا، فهو ليس ماكينة أهداف فحسب بل سيد التمريرات الحاسمة.

على مدار تاريخ ميسي في برشلونة منذ 2004 حتى الآن، تمكن من صناعة 151 هدفًا في الدوري الإسباني ليصبح الأفضل على الإطلاق بالتفوق على زميله السابق ” تشافي هيرناديز ” ، وغريمه البرتغالي ” كريستيانو رونالدو ” والذي أقل منه 42 هدف.

وشهد موسمي 2010-2011 و2014-2015 أعلى معدل لصناعة الأهداف لميسي بواقع 18 هدفًا، ثم 2011-2012 و2015-2016 تمكن من صناعة 16 هدف أيضًا.

وأوضحت ” الإحصائيات ” أن الفرق التي تأثرت بتمريرات ميسي الحاسمة، فكان ” خيتافي ” الأول مع ” ليفانتي ” برصيد 11 هدفًا، و ” فالنسيا ” بـ 10 أهداف ثم ريال مدريد بواقع 9 أهداف.

واستفاد اللاعب ” لويس سواريز ” أكثر من غيره بتمريرات البرغوث، والذي سجل 23 هدفًا من صناعة ميسي، يليه بيدرو رودريجيز والذي أحرز 14، ثم صامويل إيتو 13، ونيمار 12.

وعلى الرغم من تعاقب الأجيال واختلاف المواسم والظروف، لكن مساهمات ميسي التهديفية لا تتوقف سواء بتسجيل الأهداف أو صناعتها وخلق فرص سانحة للتسجيل لزملائه بالملعب.