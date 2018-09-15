نظام المرور الجديد يلغي تبديل المخالفات في حالة عدم السداد
تضمنت تعديلات نظام المرور، التي أقرها مجلس الوزراء، إلغاء طريقة الرفع التلقائي للحد الأعلى للمخالفات بعد ٣٠ يومًا من تسجيلها بالنظام في حالة عدم السداد.
وكشفت مصادر، أن المخالفات سيتم تسجيلها بحدها الأدنى، ولكن سيتم تسجيلها بحد الأعلى في أشد الظروف و بقرار من قبل لجنة أو لجان تشكل من قبل الوزير، مضيفة أنه سيتم تحديد في اللائحة الظروف المشددة وإجراءات عمل اللجنة.
ومن المقرر أن يتم تطبيق نظام المرور الجديد خلال الأسابيع القادمة.
يشار إلى أن مسببات رفع المخالفات للحد الأعلى تتمثل في تكرار ارتكاب المخالفة التي تعرض السلامة العامة للخطر للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، وفي حال ارتكابها للمرة الثالثة خلال السنة نفسها فيحال المخالف إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه بما لا يتجاوز سنة.
algernaas4[ عدد التعليقات: 841 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله لاتكرار المخالفات كانت تدبل بعد شهر وهي اول مخالفة ياصدى خلوكم من الترقيع
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11146 ] نشر منذ 46 دقيقة
طـــــــــــــــــــــــــــــــيب .
صريح[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 39 دقيقة
قد قالوها من قبل وماطبقو عدم التدبيل الحين يبون الناس ماتسدد عشان يدبلون المخالفات بعني بدل المليار مليارين المسألة مدروسة تمام لاتصدقونهم سددوا اول بأول نصيحة.