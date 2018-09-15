اكتشف تأثير تكبير عجلات السيارة على استهلاك البنزين

أميرة خالد(صدى):

يعمد الكثير من الشباب في العالم إلى تغيير جنوط سياراتهم إلى جنوط كبيرة الحجم، من أجل جعل سياراتهم شبيه بالسيارات الرياضية، ولإظهارها بشكل جميل وجذاب، لكن هؤلاء الشباب يلاحظون بعد تغيير الجنوط أن السيارة تستهلك بنزين إضافي بدون تعرضها لأي خلل ميكانيكي، وهو ما سوف نكشف أسبابه في السطور التالية.

تغيير الجنوط الصغيرة إلى جنوط كبيرة يؤدي إلى زيادة وزن السيارة، وهو ما يسبب صعوبة في تحريكها، وهنا سيضطر السائق إلى الضغط على دواسة البنزين بصورة أكبر، لتعويض فارق الوزن وصعوبة التحريك، مما يؤدي إلى زيادة في استهلاك البنزين.

مع تكبير الجنوط فإن مساحة تلامس الإطارات على الأرض سيكبر، مما يزيد من احتكاك الإطارات مع الأرض، وهو ما يسبب أيضاً ضغط السائق على دواسة البنزين بصورة أكبر، الأمر الذي ينعكس على زيادة استهلاك السيارة للبنزين.

كما أن تكبير الجنوط يضر بالتعليق الهوائي بالسيارة، لذلك يفضل دائماً أن تعتمد على أرقام الجنوط التي توصي بها الشركة المصنعة.