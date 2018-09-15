طريف تشهد اكبر صورة للمؤسس الملك عبدالعزيز رجمه الله

سلطان الهوير(صدى):

تحتضن محافظة طريف شمال المملكة العرببه السعوديه اكبر صوره للمؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله بطول 50 متر والتى سيتم تدشينها على برج اسكان قوى الامن . خلال احتفالات المملكة باليوم الوطني الثامن والثمانون والذي يصادف يوم السبت القادم الثالث عشر من شهر محرم لعام الحالي الف وأربعمائة وأربعون للهجرة .

وبدوره قدم المهندس بدر منصور البلوي المشرف على رسم الصورة شكر ه لصاحب الفكرة سعادة محافظ طريف الاستاذ بدر بن نجر الصقر .

يذكر أن الرسام السعودي المهندس بدر بن منصور البلوي برسم هذه الصورة التى تعتبر الأكبر على مستوى الوطني العربي.