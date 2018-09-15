طريف تشهد اكبر صورة للمؤسس الملك عبدالعزيز رجمه الله
تحتضن محافظة طريف شمال المملكة العرببه السعوديه اكبر صوره للمؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله بطول 50 متر والتى سيتم تدشينها على برج اسكان قوى الامن . خلال احتفالات المملكة باليوم الوطني الثامن والثمانون والذي يصادف يوم السبت القادم الثالث عشر من شهر محرم لعام الحالي الف وأربعمائة وأربعون للهجرة .
وبدوره قدم المهندس بدر منصور البلوي المشرف على رسم الصورة شكر ه لصاحب الفكرة سعادة محافظ طريف الاستاذ بدر بن نجر الصقر .
يذكر أن الرسام السعودي المهندس بدر بن منصور البلوي برسم هذه الصورة التى تعتبر الأكبر على مستوى الوطني العربي.
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