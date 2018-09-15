بالصور.. الهلال يقتنص 3 نقاط من الرائد

ماجد محمد(صدى):

حقَّق نادي الهلال، فوزًا غاليًا على نادي الرائد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، في إطار الأسبوع الثاني من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وافتتح بافيتيمبي غوميز لاعب الهلال تسجيل الأهداف في الدقيقة الـ41، ومن ثم أحرز عمر عبدالرحمن الهدف الثاني في الدقيقة الـ45.

وفي الشوط الثاني، أحرز أحمد خمودان أول هدف للرائد في الدقيقة الـ52، ثم عزَّز إدواردو تقدم الهلال في الدقيقة الـ55 من ضربة جزاء.

وبهذه النتيجة، أصبح رصيد الهلال 6 نقاط متصدرًا المسابقة مؤقتًا إلى جانب فريقي النصر والشباب، فيما تجمّد رصيد الرائد بنقطة واحدة في المركز الـ12.