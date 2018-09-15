بالفيديو.. فنانة شهيرة تُبكي مدبرة منزلها بسبب هدية غير متوقعة

أماني الغامدي(صدى):

ظهرت الممثلة ومقدمة البرامج الكويتية هنادي الكندري خلال مقطع فيديو رصد لحظة وصولها إلى منزلها، وهي تحمل هدية قيّمة إلى مدبّرة منزلها وتُدعى سارة والتي كان تحتفل بعيد ميلادها.

وقال الكندري خلال الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على السناب شات: “حبيبتي… تبكي”، مشيرةً إلى أنّ مدبرة المنزل وعندما علمت بأنّ الهدية هي من الذهب بدأت بالبكاء.

وبدت هنادي الكندري لطيفةً جدّاً معها خلال معايدتها وفتحها الهدية.

وكانت ” الكندري ” قد انتهت من عروض مسرحيتها الأخيرة بعنوان ” أحلام ” من تأليف عثمان الشطي، وتفرّغت خلال الفترة الماضية لتصوير دورها ضمن مسلسل “حالة حنان” قبل أن تلتقي بزوجها المخرج محمد الحداد في مسلسل ” حكايات صغيرة ” والذي يتم تصويره حالياً في الكويت تحت إدارة المخرج سلطان خسروه وبالإشتراك مع عدد كبير من نجوم الكويت والدراما الخليجية.