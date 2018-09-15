هجوم من الجمهور على مطرب مشهور واتهامات بالغرور

أماني الغامدي(صدى):

تعرض الفنان المصري محمود العسيلي لحملات مقاطعة أغانيه، والتي أطلقها بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء ذلك بعد إطلاقه تغريدة صادمة يؤكد فيها استخدامه خاصية البلوك للتخلص من محاولات الشعراء والملحنين الجدد التواصل معه.

قال فيها: الإخوة اللي عايزين يبقوا ملحنين أو شعراء اللي بيبعتوا على الواتس آب الخاص ويكلمك فجأة على إنه متربي معاك وإنكو كنتوا مع بعض في المدرسة.

وأضاف: ويبعتلك إسهال من الأغاني وسبحان الله كلهم الجو بتاعك ولايقين عليك وباعتهملك مخصوص.. بلوك مع جزيل الشكر.

وااتهم عدد من الفنانين محمود العسيلي بالغرور ومنهم شذى ومروى نصر، بعد هذة التغريدات.