الصندوق العقاري يرد على سؤال حول إعطاء تمويل مدعوم بدون شرط الأرض
أوضح الصندوق العقاري، أن المتقدمين على قرض بدون شرط الأرض تم تحويل بياناتهم إلى وزارة الإسكان.
جاء ذلك ردًا على مواطن قال في سؤال له: ” سمعت انكم تعطون تمويل مدعوم بدون شرط الارض هل هو صحيح ؟ ” .
وردّ حساب العناية بالمستفيدين عبر موقع ” تويتر ” ، قائلًا: ” نودّ التنويه أخوي بأن من تقدم في الصندوق العقاري على قرض بدون شرط الأرض قد تم تحويل بياناتهم الى وزارة الإسكان. ويمكنك الدخول لحسابك عن طريق الرابط التالي هنـــــا .
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