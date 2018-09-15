الصندوق العقاري يرد على سؤال حول إعطاء تمويل مدعوم بدون شرط الأرض

علي القحطاني(صدى):

أوضح الصندوق العقاري، أن المتقدمين على قرض بدون شرط الأرض تم تحويل بياناتهم إلى وزارة الإسكان.

جاء ذلك ردًا على مواطن قال في سؤال له: ” سمعت انكم تعطون تمويل مدعوم بدون شرط الارض هل هو صحيح ؟ ” .

وردّ حساب العناية بالمستفيدين عبر موقع ” تويتر ” ، قائلًا: ” نودّ التنويه أخوي بأن من تقدم في الصندوق العقاري على قرض بدون شرط الأرض قد تم تحويل بياناتهم الى وزارة الإسكان. ويمكنك الدخول لحسابك عن طريق الرابط التالي هنـــــا .