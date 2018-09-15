بالصور.. مئات العمال يحتجون لظروف العمل السيئة بمطار إسطنبول الجديد

أنقرة(صدى):

كشفت وسائل إعلام تركية معارضة، اليوم السبت، إيقاف مئات العمال الذين يعملون في ورشة ثالث مطار في اسطنبول يفترض أن يفتح أبوابه في أواخر أكتوبر القادم، بعد تظاهرهم احتجاجًا على ظروف العمل.

ونشر ” اتحاد النقابات الثورية ” في تركيا، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” قال فيها: أن 500 عامل في المطار الثالث قد أوقفوا عن العمل.

فيما أضافت ” وسائل الإعلام ” ، أن المتظاهرون أكدوا حدوث وفيات نتيجة حوادث في ورشة العمل في المطار، وأن الظروف الحياتية في المساكن التي يقيمون فيها قرب الورشة سيئة جدًا.

وأشارت ” وسائل الإعلام ” ، إلى أن شهادات بعض العمال يشكون من وجود حشرات في الأسرة كـ ” البراغيث والبق ” .

وكان وزير النقل التركي أعلن خلال مؤتمر صحفي في أبريل الماضي، أن 27 عاملًا لقوا حتفهم بينهم 13 في حوادث عمل، وهو ما نفاه العمال مؤكدين أن هذه الارقام لا تعكس الحقيقة وأن الحوادث كثيرة في الورشة.

ولفتت ” وسائل الإعلام ” ، إلى أن العبارة الأساسية لدعم هؤلاء العمال ” نحن لسنا عبيدا ” أصبحت الأكثر إنتشارًا في تركيا اليوم، حيث يعمل في ورشة هذا المطار والمقرر أن يكون الأكبر في العالم كما تقول السلطات التركية، 35 ألف شخص بينهم 3000 مهندس وإداري.

ومن جانبها نشرت المؤسسة المكلفة استثمار المطار، بيانًا مساء الجمعة أكدت فيه أن الإدارة إلتقت العمال ووعدت باتخاذ تدابير ” في أسرع وقت ممكن ” لتسوية المشاكل المطروحة، فيما رفضت المتحدثة الإدلاء بأي تعليق على مسألة التوقيفات.

وقام عشرات من عناصر الأمن التركي، بدخول منطقة العمال، وسط انتشار آليات مدرعة على مقربة منه للسيطرة على الأوضاع.

والجدير بالذكر أنه في المرحلة الأولى، سيكون هذا المطار قادرًا على استقبال 90 مليون مسافر في السنة، ليبلغ 150 مليونا في 2023، كما أكد الرئيس التركي بمناسبة أول عملية هبوط في يونيو.