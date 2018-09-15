بعد الإساءة لأمير الكويت.. ضاحي خلفان : العلاقات يجب أن يعاد النظر فيها

ابوظبي(صدى):

أكد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان، على رفضه التطاول من قبل قناة ” حزب الله ” اللبناني على أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قائلًا : العلاقات يجب ان يعاد النظر فيها

وقال خلفان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ما الذي يجعلنا نقف مع لبنان وهي تسئ الى رموز قادتنا الخليجيين الكبار قطعنها مع القريب ..نقطعها مع البعيد…لما قلة أدبه تزيد.

ويذكر أن الكويت، شهدت حالة من الغضب بين مواطنيها، مطالبين بإغلاق مكاتب قناة المنار اللبنانية بالبلاد، وطرد مراسليها، وذلك بعد التصريحات المتطاولة للإعلامي سالم زهران عبر القناة، بشأن زيارة أمير الكويت لأمريكا، والتي اعتبرها الكويتيين إساءة للأمير ولها مقاصد خبيثة.