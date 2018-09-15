دراسة تكشف تسبب عوادم السيارات في تقليل الذكاء البشري

بكين(صدى):

اكتشفت دراسة صينية أن تلوث الهواء يؤدي لانخفاض ملحوظ في معدلات الذكاء، حيث يعاني القاطنون في مناطق التلوث الهوائي الحادّ من نكسات في نتائج اختبارات اللغة والحساب لديهم، بما يعادل فقدات عام كامل من التعليم المدرسي طبقاً لما نقلته صحيفة The Guardian البريطانية.

مصادر متعددة تشير إلى أن تلوث الهواء يقتل أكثر من مليون فرد في الصين كل عام، وقد أدى لرواج واسع ودعم حكومي للسيارات الكهربائية والهجينة في محاولة لتخفيف المشكلة، والتي تعاني منها مدن عديدة في الشرق الأوسط كذلك.

ويُذكر ان الدراسة الجديدة قامت بتحليل اختبارات اللغة والحساب لـ 32,000 فرد في الصين بين أعوام 2010 و2014 ومقارنة النتائج بمعدلات ثاني أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت وغيرها من المواد الصادرة عادة من عوادم السيارات والاستخدام المكثف للفحم، حيث تم اكتشاف أنه عقب أعوام من التعرض لهذه الملوثات، تظهر بعض المؤثرات الجينية على معدلات الاستيعاب والفهم بشكل عام، بما يعادل فقدان عام دراسي في مدارس مؤهلة.