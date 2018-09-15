” النمر ” يوضح حقيقة علاج المشروبات الغازية لآلام البطن
أكد الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن بعض المشروبات الغازية ” سفن آب ” لاتعالج آلالام البطن كما يعتقد البعض.
جاء ذلك خلال تغريدة للنمر تضمنت : ” هل صحيح من يقول… أي واحد معه ألم في بطنه يأخذ سفن أب ويطيب؟؟ غير صحيح…بل قد يزيد معه ذلك الألم… والصحيح أن تعالج المُسبب مثلاً التهاب بكتيري أو تسمم أو قولون عصبي أو قرحة معدة ” .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31205 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يكثر النعمه ومن متى الغازيات تعالج البطن وهي تغشه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31205 ] نشر منذ 1 ساعة
خض العلبه وتعرف العلم اذا العلبه بلاستيك تنتفخ وبعضها يطير الغطاء من الغاريات كيف بالكرشه والامعاء