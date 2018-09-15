” النمر ” يوضح حقيقة علاج المشروبات الغازية لآلام البطن

علي القحطاني(صدى):

أكد الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن بعض المشروبات الغازية ” سفن آب ” لاتعالج آلالام البطن كما يعتقد البعض.

جاء ذلك خلال تغريدة للنمر تضمنت : ” هل صحيح من يقول… أي واحد معه ألم في بطنه يأخذ سفن أب ويطيب؟؟ غير صحيح…بل قد يزيد معه ذلك الألم… والصحيح أن تعالج المُسبب مثلاً التهاب بكتيري أو تسمم أو قولون عصبي أو قرحة معدة ” .