ثمانية قتلى في الإعصار مانغخوت الجارف الذي ضرب الفلبين

توغيغاراو(صدى):

ضرب الإعصار العنيف مانغخوت الفلبين اليوم، موقعًا ثمانية قتلى على الأقل بعد أن أرغم عشرات الآلاف من الاشخاص على مغادرة منازلهم .

وكان حوالى أربعة ملايين شخص موجودين على طريق الإعصار المدمر في شمال لوسون، أكبر جزيرة في الارخبيل الفلبيني .

وقال رئيس المكتب الوطني للدفاع المدني ريكاردو جالاد في تصريح إن عدد القتلى “سيزداد على مر الوقت” .

وبعد مرور مانغخوت الذي بات يتوجه نحو مناطق جنوب الصين المكتظة بالسكان، انتشر رجال الإنقاذ الفلبينيون في المناطق الريفية والجبلية الأكثر تضررًا. وبلغت سرعة الرياح 330 كلم في الساعة في بعض الأماكن .

وبعدما ابتعد عن أراضي الفلبين، رافقت رياح عاتية تبلغ سرعتها 160 كلم في الساعة الإعصار خلال عبوره البحر باتجاه الصين .

وظهر حجم الأضرار نهار السبت مع تكشف شقوق في سفوح الجبال امتلأت بالمياه، فيما اجتاحت الشوارع سيول جارفة، وأجلي السكان من منازلهم التي غمرتها المياه .