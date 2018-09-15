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بالفيديو.. رجل أمن بالمسجد النبوي يتحدث الفارسية بطلاقة مع زائر إيراني

بالفيديو.. رجل أمن بالمسجد النبوي يتحدث الفارسية بطلاقة مع زائر إيراني
نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو أحد أفراد رجال الأمن التابع لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي يتحدث مع زائر إيراني باللغة الفارسية بطلاقة في ساحات المسجد النبوي.

وأبان الفيديو علامات السرور التي بدت على وجه الزائر ومظاهر الراحة التي أحس بها كونه يجد من يقدم له الخدمة المريحة ويتحدث معه بلغته الأم.

جاء ذلك ضمن الجهود التي تقدمها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي والقطاعات الأمنية والخدمية كافة لراحة الزوار ليؤدوا عبادتهم براحة واطمئنان.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3923 ] نشر منذ 1 ساعة

بطل

[ عدد التعليقات: 3923 ] نشر منذ 1 ساعة

بطل

[ عدد التعليقات: 1958 ] نشر منذ 1 ساعة

ماشاء الله،

خيلي ممنون آغا

دست شما درنكني.

[ عدد التعليقات: 54058 ] نشر منذ 7 دقائق

علموهم اخلاق الإسلام الحق ..

.. وليس إسلام المشركين من المجوس النجوس ,,

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