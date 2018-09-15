كانتي: أردت البقاء في تشيلسي ورفضت عرض ” سان جيرمان “

ماجد محمد(صدى):

أعرب لاعب الوسط الفرنسي ” نغولو كانتي ” ، اليوم السبت، عن رفضه جميع العروض التي تقدمت له خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، بما في ذلك عرض ” باريس سان جيرمان ” واختار البقاء في النهاية مع ” تشيلسي ” الإنجليزي.

وقال اللاعب الفرنسي، المتوج مع منتخب بلاده بكأس العالم، في حوار له مع إحدى وسائل الإعلام الأجنبية: لم أملك الرغبة للذهاب لأي مكان آخر بعد كأس العالم، وتحدثت مع تشيلسي وعرفت أنني مهم بالنسبة للفريق، نعم بعض الأندية اتصلت بي، ولكن الخطوة المنطقية كانت الاستمرار مع تشيلسي.

ويتصدر ” تشيلسي ” ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بالعلامة الكاملة بعد مرور 4 جولات من المسابقة حتى الآن، ومن المقرر أن يواجه ” كارديف سيتي ” في الجولة الخامسة اليوم السبت.