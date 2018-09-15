مستشفى المملكة ينظم الندوة الاولى للتوعية القانونية للمارس الصحي

محمد السعران(صدى):

أقام مستشفى المملكة بالرياض الندوة الاولى للتوعية القانونية للممارس الصحي ،وذلك باشراف مجموعة مشورتي .

واستعرضت الندوة التي تعد الاولى من نوعها في المملكة بحضور لفيف من الممارسين الصحيين والقانونيين عددا من المحاور منها : نظام مزاولة المهن الصحية ، حقوق الممارس الصحي، أخطاء ومشاكل شائعة .

كما تناولت الندوة علاقة الممارس مع المريض وضوابط ذلك: كخطة العلاج والموافقة المستنيرة و سلامة الإنسان (المريض والجميع) والمكان (أبنية ومعدات وأدوية وأطعمة وماء وهواء) ، وحرية الاختيار والتوقيع ضد النصيحة الطبية ، والجودة ممارسة حقيقية يومية ، والتواصل والتطوير .

كما ناقشت الندوة علاقة الممارس مع المنشأة والنظام الصحي : المريض يتلقى الرعاية من وفِي منظومة يمثل الممارس الصحي فيها ٢٠٪؜ .

أمن وسلامة الجميع مسؤولية المنشأة وبالأخص إدارة الأمن والسلامة والتي يجب أَن تكون ضمن معايير صارمة ودقيقة يشرف عليها CBAHI ، وصنفت الندوة التعسف والعنصرية والمحسوبية والتصيد والتمييز وغمط الأجور كلها أصناف من الاعتداء على الممارس الصحي وهضم لحقوقه من قبل المنشأة أو المنظومة الصحية لابد من حمايته منها ، كما شددت على ضرورة التقيد بالوصف الوظيفي والالتزام بالتصنيف المهني وتوزيع القوى العاملة حسب المعايير بدون تهاون لأن القضاء يتعامل بالورق والمعايير ولاينظر إلى الخواطر والفزعات. كما بينت أن التأمين يكون ضد الأخطاء وكذلك ضد المخاطر المهنية من قبل المنشأة التي يعمل بها الممارس فهي العاقل للممارسة والخدمة برمتها، كما يشمل التأمين ضد الحريق والكوارث الطبيعية والسرقة إلى آخره وهذا أيضا ممايفترض القيام به لاعتماد المنشأة من قبل سباهي.