9 نصائح للخبراء الألمان عند قيادة السيارة مع حمولة سقف

برلين(صدى):

أثناء السفر في الرحلات أو في الإنتقال من مكان لآخر، قد يضطر السائقين لحمل الكثير من الأمتعة والشنط الثقيلة والأغراض المتنوعة على سقف السيارة، وهو ما يمثل خطورة شديدة على السيارة والركاب.

ولقد قدم نادي السيارات الألماني عدد من النصائح الهامة لقيادة السيارة مع حمولة على سقف السيارة نستعرضها هنا.

1- قراءة كتيب السيارة ومعرفة الحمولة المسموح بها، وإذا كانت تلك السيارة مهيئة لإستقبال حمولة علي السقف أم لا.

2- مراعاة التحميل بطريقة صحيحة وتوزيع الأمتعة على السقف، وأن لا تزيد الحمولة عن الوزن المسموح به للسيارة.

3- يجب وضع الأمتعة الثقيلة على مقربة من مركز الثقل.

4- يجب عدم زيادة ارتفاع الحمولة على السقف، حتى يتم تجنب زيادة مقاومة الهواء.

5- إذا لاحظت خلل في نظام تثبيت للحمولة، فيجب إعادة ربط الحمولة من جديد قبل مواصلة قيادة السيارة.

6- على السائق النزول لمراقبة نظام التثبيت، عند كل 50 كم يقطعها.

7- يجب تغيير سلوك القيادة بسبب وجود أمتعة على سقف السيارة، حيث يجب على السائق تقليل تسارع السيارة، خاصة عند مناورات التجاوز في الطريق.

8- يجب مراعاة زيادة مسافة الكبح، حيث تتطلب عمليات الكبح المزيد من الضغط على دواسة المكابح.

9- مراعاة تقليل السرعة عند اجتياز المنعطفات، لأن السيارة تكون معرضة إلى التمايل.