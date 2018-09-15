التعليم يحدد 6 خطوات لتحميل الكتب المدرسية الرقمية بسهولة.. تعرف عليها

نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة التعليم عن خطوات سريعة تمكن الطالب من تحميل الكتب المدرسة الرقمية بسهولة وذاك عبر إنفوجرافيك.

وأوضح الحساب الرسمي لوزارة التربية والتعليم عبر تويتر : ” 6‏خطوات سريعة تمكنك من تحميل ‎الكتب المدرسية الرقمية عبر ‎ بوابة عين بسهولة تجعل كتابك المدرسي أقرب ” .

وتضمنت الـ 6 خطوات الدخول على موقع بوابة عين ، ثم اختيار أيقونة تحميل الكتب، واختيار نوع التعليم (تعليم عام)؛ وبعد ذلك اختيار أيار المرحلة الدراسية ، واختيار الصف والفصل الدراسي، وفي النهاية اختيار المادة ( تحميل الكتاب) .