التعليم يحدد 6 خطوات لتحميل الكتب المدرسية الرقمية بسهولة.. تعرف عليها
كشفت وزارة التعليم عن خطوات سريعة تمكن الطالب من تحميل الكتب المدرسة الرقمية بسهولة وذاك عبر إنفوجرافيك.
وأوضح الحساب الرسمي لوزارة التربية والتعليم عبر تويتر : ” 6خطوات سريعة تمكنك من تحميل الكتب المدرسية الرقمية عبر بوابة عين بسهولة تجعل كتابك المدرسي أقرب ” .
وتضمنت الـ 6 خطوات الدخول على موقع بوابة عين ، ثم اختيار أيقونة تحميل الكتب، واختيار نوع التعليم (تعليم عام)؛ وبعد ذلك اختيار أيار المرحلة الدراسية ، واختيار الصف والفصل الدراسي، وفي النهاية اختيار المادة ( تحميل الكتاب) .
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