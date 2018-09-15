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  3. عريس يضع حدًا لحياته في جازان
  • نشر : منذ 34 دقيقة
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  • حوادث

عريس يضع حدًا لحياته في جازان

عريس يضع حدًا لحياته في جازان
تركي السالم(صدى):

أقدم عريس، على الانتحار شنقًا، في ظروف غامضة، بربط عنقه بحبل موثوقة بمروحة سقف إحدى الغرف بمنزله في إحدى القرى التابعة لمحافظة صامطة، بجازان، بعد أسبوعين على حفلة زفافه.

وتباشر الجهات الأمنية الحادث، حيث تستكمل التحقيقات لمعرفة سبب الوفاة، بعد أن تبين عدم وجود أي شبهة جنائية، وذلك لعدم وجود آثار عنف أو مقاومة.

ولم تصدر الجهات الأمنية بيان رسمي بالتفاصيل عن الواقعة حتى الأن وسنوافيكم التفاصيل.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 54049 ] نشر منذ 33 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 214 ] نشر منذ 33 دقيقة

عجز جنسي واضح

[ عدد التعليقات: 708 ] نشر منذ 22 دقيقة

لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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