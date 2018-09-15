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الطائف تستعد لتأهيل 1200 أم على حقائب امومة

الطائف تستعد لتأهيل 1200 أم على حقائب امومة
عبدالعزيز القثامي(صدى):

لأول مرة بمدينة الطائف تقيم لجنة التنمية الاجتماعية بالسيل مشروع امومه ، والذي ينطلق غداً الاحد ويستهدف في مرحلته الأولى تأهيل 35 مدربة معتمده في حقائب الامومه ثم ينطلقون المدربات بعد ذلك لتأهيل 1200 أم في مختلف البيئات النسائية بمدينة الطائف .

وقد اوضح المدير التنفيذي بتنمية السيل الاستاذ بندر العتيبي أن المشروع يهدف لتأهيل الأمهات على التعامل مع ابناءهن بمختلف اعمارهم وذلك من خلال حقائب تدريبية محكّمة علمياً .

كما اوضح أن المشروع يُقدم بشراكة مع جمعية الشقائق وبرعاية كريمة من مؤسستي السبيعي الخيرية وسليمان الراجحي الخيرية .


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