الصندوق العقاري يكشف آخر مستجدات مبادرة الدعم السكني للعسكريين
كشف الصندوق العقاري، اليوم السبت، عن آخر مستجدات مبادرة الدعم السكني للعسكريين.
جاء ذلك ردًا على مواطن، تسائل في تغريدة له بموقع ” تويتر ” ، قائلًا : ” استفسار اخوي وش صار على مبادرة العسكر !!؟ لاحس ولا خبر ؟ ” .
وردّ حساب العناية بالمستفيدين التابع للصندوق عبر موقع ” تويتر ” : ” تم إطلاق مبادرة دعم العسكريين، وفور تمام إستحقاقك سيتم التواصل معك و إحاطتك بجميع التفاصيل، وبإمكانك الإطلاع على التفاصيل من خلال الرابط التالي: هنــــــا .
من جانبه ، رد المواطن قائلًا : ” متى طيب يكون وقت اختيار الاستحقاق !؟ ” ، لتجيب إدارة الحساب بالآتي : ” في حال قمت بالتسجيل سيتم التواصل معك بإذن الله ” .
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 432 ] نشر منذ 54 دقيقة
شكرا جنود الحد الجنوبى يستاهلون أكثر من ذلك رواتبهم ضعيفة .