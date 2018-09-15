الصندوق العقاري يكشف آخر مستجدات مبادرة الدعم السكني للعسكريين

علي القحطاني (صدى):

كشف الصندوق العقاري، اليوم السبت، عن آخر مستجدات مبادرة الدعم السكني للعسكريين.

جاء ذلك ردًا على مواطن، تسائل في تغريدة له بموقع ” تويتر ” ، قائلًا : ” استفسار اخوي وش صار على مبادرة العسكر !!؟ لاحس ولا خبر ؟ ” .

وردّ حساب العناية بالمستفيدين التابع للصندوق عبر موقع ” تويتر ” : ” تم إطلاق مبادرة دعم العسكريين، وفور تمام إستحقاقك سيتم التواصل معك و إحاطتك بجميع التفاصيل، وبإمكانك الإطلاع على التفاصيل من خلال الرابط التالي: هنــــــا .

من جانبه ، رد المواطن قائلًا : ” متى طيب يكون وقت اختيار الاستحقاق !؟ ” ، لتجيب إدارة الحساب بالآتي : ” في حال قمت بالتسجيل سيتم التواصل معك بإذن الله ” .