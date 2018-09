بالفيديو.. كلوب ينفعل على ” صلاح ” لإهداره فرصة هدف بمباراة توتنهام

وثق ” فيديو ” تداوله عشاق نادي ” ليفربول ” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، انفعال مدرب ليفربول ” يورغن كلوب ” على اللاعب ” محمد صلاح ” بسبب عدم تمريره الكرة إلى ” ساديو ماني ” ، وسبقتها لقطة أيضًا، ولكن كان بطلها ماني في الدقيقة 62، والذي لم يمرر لصلاح المنفرد تمامًا بالمرمى.

وتمكن ” ليفربول ” المتصدر من الفوز للمرة الخامسة على التوالي وحافظ على العلامة الكاملة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتفوقه 2-1 على ” توتنهام هوتسبير” اليوم.

ومنح ” جورجينيو فينالدم ” التقدم بهدف لليفربول بضربة رأس، حاول مايكل فورم حارس توتنهام إبعادها لكنها كانت قد اجتازت بالفعل خط المرمى في الدقيقة 39.

وتابع روبرتو فيرمينو، الذي خرج في منتصف الشوط الثاني؛ بسبب إصابة في الوجه، كرة عرضية من ” ساديو ماني ” ارتدت من القائم وأضاف الهدف الثاني بلمسة سهلة من على خط المرمى، في الدقيقة 54.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، قلص البديل ” إيريك لاميلا ” الفارق بتسديدة من مدى قريب بعد ارتباك دفاعي.

وظهر المصري ” محمد صلاح ” هداف الدوري الموسم الماضي، بأداء ضعيف، وأهدر أكثر من فرصة سهلة على مدار اللقاء.

وأصبح رصيد ليفربول 15 نقطة من خمس مباريات، في صدارة الدوري، وبفارق ست نقاط عن ” توتنهام ” .

